New York. Bei den US Open ist die Titelverteidigerin Cori Gauff im Achtelfinale ausgeschieden. Die Weltranglistendritte unterlag Emma Navarro mit 3:6, 6:4, 3:6. Gauff unterliefen im Match alleine 19 Doppelfehler. Navarro hatte Gauff vor einigen Wochen bereits im Achtelfinale von Wimbledon bezwungen, vor diesem Jahr hatte sie bei den US Open noch nie die erste Runde überstanden. Die 23jährige trifft im Viertelfinale nun auf die Spanierin Paula Badosa. (dpa/jW)