Saarbrücken. Favorit Mads Pedersen hat erstmals die Deutschland-Tour gewonnen. Der Straßenradsportexweltmeister aus Dänemark sicherte sich auf der Schlussetappe nach Saarbrücken den Tagessieg und untermauerte seinen Triumph. Pedersen führte in der Gesamtwertung am Ende 22 Sekunden vor dem Niederländer Danny van Poppel. Platz drei ging an den Norweger Tobias Johannessen mit einem Rückstand von 23 Sekunden. (dpa/jW)