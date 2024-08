Ebrahim Noroozi/AP/dpa Der Bart ist korrekt, aber Frauen müssen neuerdings wieder ihr Gesicht verhüllen (Kabul, 26.12.2022)

Kabul. Die in Afghanistan herrschenden Taliban haben ein »Tugendgesetz« zur Durchsetzung der bereits durch die sogenannte Sittenpolizei überwachten strengen Verhaltensregeln eingeführt. Das Gesetz, das unter anderem Verschleierungsvorschriften für Frauen und ein Verbot von Homosexualität enthält, wurde vom obersten Anführer der Taliban, Hibatullah Achundsada, bestätigt, wie das Justizministerium in Kabul am Mittwoch mitteilte. Es war bereits Ende Juli im Amtsblatt veröffentlicht worden.

Mit dem Gesetz wird die »Sittenpolizei« gestärkt, die die an einer fundamentalistischen Auslegung islamischen Rechts orientierten Verhaltensrichtlinien der Taliban bereits seit deren Rückkehr an die Macht 2021 kontrolliert. Es sieht unter anderem vor, dass »muslimische Frauen verpflichtet sind, ihr Gesicht und ihren Körper zu bedecken«, wenn sie sich in Gegenwart von Männern befinden, die nicht direkt mit ihnen verwandt sind.

Männer müssen demnach mindestens knielange Hosen tragen. Zudem müssen sie einen Bart tragen, der nicht zu kurz sein darf. Homosexuelle Beziehungen, Ehebruch und Glücksspiel sind verboten, ebenso wie die Herstellung und das Ansehen von Videos oder Bildern, die Lebewesen zeigen. Versäumte Gebete und Ungehorsam gegenüber den eigenen Eltern können ebenfalls bestraft werden. Medien dürfen dem neuen Gesetz zufolge keine Inhalte verbreiten, die »die Gesetze der Scharia und der Religion« missachten, »Muslime beleidigen« oder »lebendige Wesen« zeigen.

Die »Sittenpolizei« kann Verstöße mit Verwarnungen, Drohungen, Geldstrafen, einer Untersuchungshaft von bis zu drei Tagen oder weiteren Sanktionen bestrafen. Im Wiederholungsfall können die Beschuldigten vor Gericht gestellt werden. Die UN-Unterstützungskommission für Afghanistan (UNAMA) hatte den Taliban bereits in der Vergangenheit vorgeworfen, ein »Klima der Angst« in Afghanistan zu schaffen.

Nach jahrelanger westlicher Militärpräsenz hatten die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan zurückerobert und ein islamisches Emirat ausgerufen. Seither setzen sie ihre Auslegung des Islams mit drakonischen Gesetzen durch und beschneiden insbesondere Frauenrechte. (AFP/jW)