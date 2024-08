Serbian Ministry of Interior via AP Serbische Polizei sucht nach dem Kentern eines mit Geflüchteten besetzten Bootes das Ufer der Drina bei Ljubovija ab (22.8.2024)

Belgrad. Beim Kentern eines mit Geflüchteten besetzten Bootes auf dem Grenzfluss Drina zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden nach dem Unglück am Donnerstag morgen vermisst, wie der bosnische Katastrophenschutz berichtete. Das mit etwa zwei Dutzend Personen besetzte Boot kenterte demnach nahe der serbischen Grenzstadt Ljubovija.

Suchmannschaften und Taucher fanden nach Angaben des Katastrophenschutzes neun Leichen. Zur Staatsangehörigkeit der Opfer konnten die Behörden zunächst keine Angaben machen. 18 Menschen konnten sich laut Polizei ans Ufer retten, darunter drei Kinder.

Serbien und Bosnien-Herzegowina liegen auf der sogenannten Balkanroute in Richtung Europäische Union. In den vergangenen Monaten kamen nach offiziellen Angaben vor allem Menschen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei, Marokko und Pakistan über die Balkanroute. Die Zahl der Schutzsuchenden auf der Strecke über Serbien ist nach Angaben der serbischen Regierung deutlich zurückgegangen: In der ersten Jahreshälfte verzeichnete die Polizei bislang rund 10.400 irreguläre Einreisen nach Serbien, fast 70 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. (AFP/jW)