Es ist wohl einer der kuriosesten Wettbewerbe – und gewonnen hat ihn ein Kanadier: Zachary Knowles ist Weltmeister im Luftgitarrespielen. Bekannt unter seinem Spitznamen »Ichabod Fame« setzte sich Knowles im Finale im finnischen Oulu gegen 15 Konkurrenten durch. Es war seine erste Teilnahme an der Luftgitarrenweltmeisterschaft, die mit dem Motto »Make Air, Not War« wirbt. Vorjahressieger Kirill »Guitarantula« Blumenkrants, der für Frankreich antritt, landete gemeinsam mit dem Japaner Nanami »Seven Seas« Nagura auf dem geteilten zweiten Platz. Der deutsche Teilnehmer Patrick Culek, genannt »Ehrwolf«, wurde Vierter. Die Weltmeisterschaft ist Teil des Augustfestivals in der Region um Oulu mit Musik, Kunst, Literatur und Performance und wird seit 1996 ausgetragen. (dpa/jW)