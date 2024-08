AG Geschichtsrevisionismus Im Hintergrund die Potsdamer Stadtschlosskopie und die Nikolaikirche

Die stets verschmähte Liebe der SPD zu den Hohenzollern-Kaisern und -Königen ist nie erloschen. Am Donnerstag flammte sie wieder einmal auf: In Potsdam wurde der wiedererrichtete Turm der Garnisonkirche eingeweiht, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt die Weiherede, die er in den Sätzen gipfeln und enden ließ: »Dieser Turm, das wiedererrichtete Herzstück der einstigen Garnisonkirche, ist die Chance, den vielen historischen Schichten eine neue, eine hellere, moderne Schicht hinzuzufügen. Lassen Sie uns zusammen daran arbeiten, dass dieser Ort etwas wird, was er über lange Strecken nicht war: ein Ort der Demokratie!«

Ein würdigerer Platz dafür ist in Zeiten von Kriegstüchtig- oder Wehrhaft-Werden der bundesdeutschen Demokratie kaum denkbar. Der Bau einer Disneyland-Kopie des Berliner Schlosses – vom Bundestag 2002 mit fast Zweidrittelmehrheit beschlossen, die Regierung wurde gerade von der SPD geführt – ist wenig geeignet: Das Schloss war bei den Berlinern nie beliebt, und seine jetzige Ausstaffierung mit den außereuropäischen Sammlungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz macht sie zu einer nationalen Ausstellungshalle für Raubkunst. Außerdem hatte Karl Liebknecht am 9. November 1918 vom Schloss aus die »freie sozialistische Republik Deutschland« ausgerufen, es ist also kommunistisch verseucht. Noch schlechter steht es um das Potsdamer Stadtschloss, dessen Neubau die SPD-geführten Landesregierungen Brandenburgs zwischen 2010 und 2014 eifrig betrieben: Außer den Wohnungen des Alten Fritz’ oder der Königin Luise hatte es nichts zu bieten.

Bleibt die Garnisonkirche. Bereits im Jahr 2000 hielt der damalige CDU-Innenminister Brandenburgs Jörg Schönbohm in der Zeitschrift des Deutschen Reservistenverbandes Loyal fest, dass sie für Kontinuität zwischen Preußentum und bundesdeutscher Demokratie steht. Das sei hier mit einem längeren Zitat gewürdigt: »Die Garnisonkirche stand und steht für christliche Tugenden, die auch in dem Glockenspiel ihren Ausdruck fanden und zugleich aufforderten, immer Treue und Redlichkeit zu üben (…) Preußische Herrscher haben aus Gehorsam gegen Gott und aus Respekt vor der Schöpfung ihre Regentschaft so verstanden, dass ihr Staat seinerzeit Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, sozialen Ausgleich und anständigen menschlichen Umgang in dem seinerzeit möglichen Maß verwirklichte. Das war modern und ist es bis heute geblieben. Die Grundrechte des Grundgesetzes stehen in historischer Kontinuität dazu (…) Meiner Meinung nach ist die preußische Staatsidee ohne das Christentum mit den Zehn Geboten und der Forderung nach Nächstenliebe gar nicht denkbar (…) Ich halte den Wiederaufbau des Turmes mit seiner Symbolkraft für eine Aufgabe von großer nationaler Bedeutung.« Nicht viel anders formulierte es Steinmeier 24 Jahre danach, sein Redenschreiber fügte lediglich SPD-gemäß relativierende Füllwörter ein: Kompliziert, umstritten, schwergetan, fordert uns heraus, schmerzhafte, unheilvolle Teile unserer Vergangenheit etc. Eine Dosis Geschichtsklitterung musste auch hinein: »Und dann, am 21. März 1933, missbrauchten die Nationalsozialisten die Kirche für ihre Inszenierung, den sogenannten ›Tag von Potsdam‹, den viele heute vor allem anderen mit der Garnisonkirche verbinden.« Missbrauch? Die so ruhmreiche Geschichte wurde fortgesetzt, eine echte Kontinuität ganz im »Geist von Potsdam«, der im Hofschranzen- und Militäraristokratennest dem »Geist von Weimar« widerstand. Die Kirche und ihr Turm stehen fürs Spucken auf die parlamentarische Republik. (Siehe auch die Randspalte)

Das wird gerade wieder aktuell, und insofern passt die Zeremonie vom Donnerstag in die Gegenwart. Und wieder einmal wird die längst wieder von Rechten als nationales Symbol besuchte »Kirche«, die im Volksmund einst »Geisterhöhle« hieß, von einem sozialdemokratischen Staatsoberhaupt beschirmt. Manches wiederholt sich, wenn sich die entscheidenden Verhältnisse nicht ändern.