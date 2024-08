Frankreichs Filmlegende Alain Delon wird Medienberichten zufolge am Sonnabend im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Die Beerdigung wird demnach auf seinem Anwesen La Brûlerie im zentralfranzösischen Douchy stattfinden. Sie soll laut Informationen des Nachrichtensenders BFM TV um 17 Uhr beginnen. Nur seine drei Kinder Anthony, Anouchka und Alain-Fabien sowie rund vierzig Gäste sollen dabei sein. Delon (»Der eiskalte Engel«) ist am Sonntag im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Beisetzung findet demnach in der von dem Schauspieler auf seinem riesigen Anwesen erbauten Kapelle statt, neben seinen dort bestatteten zahlreichen Hunden. Delon hatte sich eine Beerdigung in aller Stille und auf seinem Anwesen gewünscht. Er hatte mehrfach deutlich gemacht, dass er keine nationale Hommage wolle, wie sie etwa Jean-Paul Belmondo oder Johnny Hallyday hatten. Eine Hausbestattung ist in Frankreich unter strengen Auflagen zugelassen. (dpa/jW)