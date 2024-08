Müllkippen-Erdrutsch in Uganda – Opferzahl steigt

Hajarah Nalwadda/AP/dpa

Kampala. Nach dem Einsturz eines riesigen Müllbergs in Ugandas Hauptstadt Kampala ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 22 gestiegen. »Wir haben 22 Leichen geborgen und viele weitere liegen unter den Trümmern«, sagte Polizeisprecher Patrick Onyango am Montag abend dpa. Auch das ugandische Rote Kreuz geht davon aus, dass die Opferzahl weiter ansteigen wird. »Die Chancen, noch Überlebende zu finden, gehen gegen null«, sagte Sprecherin Irene Nakasiita. Die Bergungsarbeiten liefen weiter. Nach heftigem Regen hatten sich am Samstag riesige Mengen Müll von dem Hügel in Kampalas Vorort Kiteezi gelöst und anliegende Häuser verschüttet. Am Sonntag hatten Behörden zunächst von mindestens 16 Opfern berichtet. Das Rote Kreuz richtete ein Lager ein, um betroffene Familien unterzubringen. Rettungskräfte hätten seit Sonnabend Dutzende Menschen lebend aus den Trümmern ziehen können. Diese benötigten nun dringend psychologische und medizinische Hilfe, so Nakasiita. (dpa/jW)