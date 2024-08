Anne Barth / Greenpeace »Bundesregierung nimmt unsere Freiheitsrechte« (Sonnabend vor dem Kanzleramt)

Der Fachkräftemangel ist nach Ansicht maßgeblicher Ökonomen eines der größten Probleme Deutschlands. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Rente, der weniger zahlreiche Nachwuchs studiert lieber Soziologie als Ingenieurwissenschaften und die ökonomischen Vorteile der Migration sind weiterhin kaum zu erkennen. Da die Politik wie immer ratlos zu sein scheint, sprangen wieder einmal Forscher in die Bresche. Am Freitag präsentierte das Institut für Wirtschaftsforschung München (Ifo-Institut) eine Studie, in der es »kontroverse« Lösungsvorschläge untersuchte.

Die Rezepte sind nicht neu. Allerdings scheint die Zeit für härtere soziale Bandagen in Deutschland herangerückt zu sein. Längere Lebensarbeitszeiten, Einschnitte durch höhere Abschläge bei Renten, Wegnahme von Begünstigungen für Eheleute bei Einkommenssteuer und Sozialabgaben sollen nach Berechnungen der Studie geeignete Mittel sein, den Kräftemangel in der Wirtschaft zumindest zu lindern.

Der Kerngedanke dieser Maßnahmen ist klar: Die Betroffenen sollen dazu bewegt werden, länger berufstätig zu sein – oder Nachteile in Kauf zu nehmen. Bei den in der BRD gezahlten Durchschnittsrenten – Stichtag 31. Dezember 2022 erhielten nach 45 Versicherungsjahren Männer 1.637 Euro monatlich, Frauen 1.323 Euro – ist für die meisten an und unterhalb dieser Grenze der Druck ohnehin groß, etwas hinzuzuverdienen. Der Betrag liegt nach den jüngsten Anpassungen aktuell etwas höher, ist allerdings längst nicht hoch genug, um sich dem Ansinnen, länger zu arbeiten, entgegenzustellen. Die genannten (Zwangs-)Maßnahmen ergäben laut Studie einen »Beschäftigungsgewinn«, der etwa 1,2 Millionen Vollzeitjobs entspräche.

Den Forschern darf zugute gehalten werden, dass sie sich der Brisanz dieser Vorschläge bewusst sind. Sie werden von Wirtschaftslobbyisten gefordert oder befürwortet, von Gewerkschaften und Sozialverbänden jedoch abgelehnt. Grundansatz aber scheint zu sein: Der Zweck heiligt die Mittel.

Mit den als »kontrovers« bezeichneten Ideen will man offenbar zum einen die älteren, abhängig Beschäftigten in die Mangel nehmen, zum anderen Frauen, die vergleichsweise früh aus dem Arbeitsleben ausscheiden bzw. teilzeitbeschäftigt sind. Und das gleich von mehreren Seiten: Mit dem Rentenrecht, dem Steuerrecht und nicht zuletzt mit der aktuellen wirtschaftlichen Realität. »Das Steuer- und Abgabensystem in Deutschland kann definitiv so umgebaut werden, dass der Arbeitskräftemangel gemildert wird«, zitierte die Nachrichtenagentur dpa am Freitag Volker Meier, einen der Studienautoren.

Die Ifo-Folterliste ist recht lang. So könnte schon die Anhebung des Rentenalters von 67 auf 69 Jahre »einem Gewinn von 473.000 Vollzeitjobs entsprechen«, schrieb dpa. Auch höhere Abschläge für den vorzeitigen Ausstieg aus dem Arbeitsleben als bisher hätten laut Studie einen spürbaren Effekt. Bereits jetzt wird die Rente bei vorzeitigem Renteneintritt um 0,3 Prozent pro Monat gekürzt. Ein Penalty von 0,5 Prozent pro Monat könnte demnach einen Beschäftigungsgewinn von knapp 180.000 Vollzeitjobs bringen. Und die Abschaffung der Rente mit 63 bedeutete das Äquivalent von 157.000 Vollzeitbeschäftigten. Auch der Wegfall der beitragsfreien Mitversicherung für Eheleute in der gesetzlichen Krankenversicherung und der Pflegeversicherung würde dem Zweck dienen. Sie könnte viele Menschen zu mehr oder längerer Berufstätigkeit »bewegen«.

Steuerrechtlich haben die Autoren vor allem das sogenannte Ehegattensplitting im Visier. Die gemeinsame Versteuerung des Einkommens von Eheleuten wurde einst als familienfreundliche Maßnahme eingeführt. Heute gelten die steuerlichen Vorteile, die sich aus der Zusammenveranlagung ergeben, wenn ein Partner weniger verdient, offenbar als veraltet. Dass dieser Blickwinkel das demographische Problem noch verschärfen könnte, scheint keiner zu befürchten.

In der Studie sind weitere Felder benannt, bei denen der Rotstift – hier Umbau genannt – angesetzt werden kann. Beispielsweise würden 400.000 zusätzliche Kinderbetreuungsplätze einen »Beschäftigungsgewinne« von etwa 58.000 Vollzeitäquivalenten bringen. Dass dafür Zehntausende Fachkräfte zusätzlich nötig wären, haben die Autoren hoffentlich nicht vergessen. Studienautor Meiers Credo: »Angesichts des Alterungsschubs und des Arbeitskräftemangels muss unser Steuer- und Sozialsystem konsequent Erwerbstätigkeit belohnen. (…) Dabei kommt es auf jeden Beschäftigungsanreiz an.«