Warschau. Real Madrid hat den Supercup gegen Atalanta Bergamo gewonnen und im ersten Pflichtspiel von Neuzugang Kylian Mbappé direkt einen Treffer des Superstars bejubelt. Beim 2:0(0:0)-Erfolg gegen den italienischen Europa-League-Gewinner traf der Franzose am Mittwoch abend in Warschau zum 2:0 (68. Minute). Fede Valverde (59. Minute) hatte Madrid in Führung geschossen. (dpa/jW)