Mehr als viereinhalb Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden sind die von den Tätern später zurückgegebenen Teile der Beute wieder in Sachsens berühmtem Schatzkammermuseum. Am Dienstag präsentierten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) die bisher nicht restaurierten Schmuckstücke an ihrem alten Platz im Juwelenzimmer. Ab Mittwoch sind sie fürs Publikum zu sehen. Der Zugang ist nur mit Zeittickets möglich. (dpa/jW)