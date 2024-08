Der Übersetzer Thomas Weiler erhält den Paul-Celan-Preis 2024 für sein Gesamtwerk. Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert. Der Deutsche Literaturfonds vergibt sie jedes Jahr für »herausragende Übersetzungen ins Deutsche«. In der schriftlichen Begründung der Jury vom Dienstag heißt es, sein facettenreiches übersetzerisches Gesamtwerk erschließe dem deutschsprachigen Publikum hierzulande wenig bekannte Literatur aus dem Belarussischen, Polnischen und Russischen. »Die Genres seiner Übertragungen reichen von komplexer Prosa über hochanspruchsvolle Kinderliteratur bis zu feinsinniger ­Lyrik«, so die Jury weiter. Der mit 50.000 Euro verbundene Große Preis des Deutschen Literaturfonds geht derweil in diesem Jahr an die Schriftstellerin Martina Hefter. Beide Preise sollen am 21. November im Literarischen Colloquium in Berlin überreicht werden. (dpa/jW)