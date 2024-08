Zweitheißester Juli seit Beginn der Aufzeichnungen

John Vizcaino/Reuters Die zarten Blättlein rafft es als erstes dahin

Bonn. Die globale Temperatur hat im abgelaufenen Juli den zweithöchsten jemals gemessenen Juliwert erreicht. Der Monat lag 1,48 Grad Celsius über dem geschätzten Julidurchschnitt für 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode, wie der Klimawandeldienst Copernicus der Europäischen Union mitteilte. Nur der Juli des vergangenen Jahres war noch wärmer.

Um die Temperatur zu ermitteln, werden Milliarden von Messungen von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen rund um den Globus zusammengerechnet. Die durchschnittliche Oberflächenlufttemperatur im Juli betrug demnach 16,91 Grad – nur 0,04 Grad weniger als die Rekordtemperatur aus dem vergangenen Jahr.

Von Juni 2023 bis Juni 2024 hatte Copernicus jeden Monat einen neuen Höchstwert seit Beginn der Datenaufzeichnungen bekannt gegeben. Diese 13 Monate lange Rekordstrecke ist nun zu Ende gegangen – »aber nur um Haaresbreite«, wie Copernicus-Vizedirektorin Samantha Burgess betonte. »Der Gesamtzusammenhang hat sich nicht geändert, unser Klima erwärmt sich weiter«, sagte sie.

Trotz des minimalen Rückgangs in Bezug auf den ganzen Monat wurden im Juli die wärmsten jemals gemessenen Tage verzeichnet: Am 22. und 23. Juli lagen die weltweiten Durchschnittstemperaturen bei 17,16 beziehungsweise 17,15 Grad. Da diese geringe Differenz innerhalb des Unsicherheitsfaktors der Daten liege, könne man nicht mit Sicherheit sagen, welcher Tag der wärmste jemals gewesen sei, schrieb Copernicus.

Zu den weltweiten Höchstwerten der vergangenen Monate könnte unter anderem das natürliche Wetterphänomen El Niño beigetragen haben. Es sorgt alle paar Jahre für einen Anstieg der Wassertemperaturen in Teilen des Pazifiks und höhere Lufttemperaturen. Derzeit entwickle sich wohl das Gegenstück La Niña, schrieb Copernicus.

In Europa überschritt die Durchschnittstemperatur im Juli den mittleren Wert für die Julimonate von 1991 bis 2020 um 1,49 Grad. Damit sei es der zweitwärmste Juli seit Beginn der Aufzeichnungen in Europa gewesen, hieß es. Während es in Nordwesteuropa eher durchschnittlich oder sogar kühler als sonst gewesen sei, verzeichnete der Süden und Osten Europas überdurchschnittliche Temperaturen. Im Norden Europas war es laut Copernicus im Juli auch nasser als sonst. In den baltischen Staaten kam es sogar zu Überschwemmungen. (dpa/jW)