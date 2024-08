Paris. Der Drittplatzierte in der Disziplin Street-Skateboard, US-Athlet Nyjah Huston, hat sich über den Zustand seiner Bronzemedaille beschwert. Sie sehe aus, »als wäre sie im Krieg gewesen«, hatte Huston in Onlinemedien geschrieben. Demnach blättert an der Auszeichnung, die er am 29. Juli erhielt, bereits die Farbe ab. Das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele in Paris bestätigte die Beschwerde am Samstag und kündigte Abhilfe an. (dpa/jW)