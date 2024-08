Der Spielfilm zum Leben von Bob Dylan mit Timothée Chalamet (28) in der Hauptrolle erscheint an Weihnachten in den US-Kinos. Ab 25. Dezember soll »A Complete Unknown« unter der Regie von James Mangold (»Walk the Line«) auf den Leinwänden in den USA zu sehen sein, wie das Studio Searchlight Pictures mitteilte. Mehrere Branchenportale berichteten über den Kinostart. Ein deutscher Kinostart wurde noch nicht kommuniziert. Mangold beleuchtet in dem Film Dylans frühen Erfolg als Folkmusiker bis zu seinem Wechsel zur elektrischen Gitarre beim Newport Folk Festival 1965. Die Hauptrolle des legendären Musikers mit zerzausten Haaren und nasaler Stimme spielt der aus »Dune« oder auch »Call Me By Your Name« bekannte Chalamet. Zu den Ko-Stars zählen Edward Norton und Monica Barbaro. Elle Fanning spielt eine Dylan-Freundin. Der heute 83jährige Dylan ist an der Produktion beteiligt. (dpa/jW)