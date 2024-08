Paris. Die deutschen Basketballer haben erstmals bei Olympischen Spielen das Halbfinale erreicht und kämpfen in Paris um die Medaillen. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann in der Bercy-Arena sein Viertelfinale gegen Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo mit 76:63 (36:36). Nach drei souveränen Siegen in der Vorrunde ist die Auswahl in dem stark besetzten Turnier weiter ungeschlagen. (dpa/jW)