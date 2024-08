Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg haben die 200.000. Besucherin begrüßt. Die Marke sei bereits in der 36. Vorstellung von »Winnetou II – Ribanna und Old Firehand« und damit drei Aufführungen früher als 2023 übersprungen worden, teilte der Veranstalter mit. In der vergangenen Saison waren insgesamt mehr als 430.000 Zuschauer ins Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg gekommen. Das neue Abenteuer »Winnetou II – Ribanna und Old Firehand« läuft noch bis zum 8. September. (dpa/jW)