»Mit Drohnen, Feuer und Klingendraht«, Krieg gegen Geflüchtete in Mexiko und USA. Lesung und Diskussion. Mit Kathrin Zeiske, freie Journalistin und Autorin von »Ciudad Juárez. Alltag in der gefährlichsten Stadt der Welt«. Über die zunehmende Abschottung der USA vor Migranten aus Lateinamerika, auch unter Präsident Joseph Biden, der in seinem Wahlkampf eine »humanere« Grenzpolitik versprochen hatte. Dienstag, 6.8., 19 Uhr. Ort: Theaterspielraum im Bethanien Südflügel, Mariannenplatz 2B, Berlin. Veranstalter: Kollektivbibliothek Bethanien, Transgalaxia e.V., Carea e.V.

Die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen von Adenauer bis heute: Rehabilitation, Normalisierung, »Staatsräson«. Die Beziehungsgeschichte zwischen Deutschland und Israel ist vielen weitgehend unbekannt. Der Vortrag soll aufzeigen, wie sie durch Reparationen, Waffenlieferungen und Finanzmittel geprägt wurde. Referent: Daniel Marwecki. Dienstag, 6.8., 19 Uhr. Ort: Freizeitheim Linden, Windheimstr. 4, Hannover. Veranstalter: Palästina-Initiative Region Hannover

Mahnwache zum Nagasaki-Tag. Erinnerung an den US-amerikanischen Atombombenabwurf auf die japanische Stadt Nagasaki und Warnung vor der verheerenden Wirkung der weit über 1.000 Atombomben im Besitz verschiedener Länder und der Stationierung in weiteren. Freitag, 9.8., 15 Uhr. Ort: Düsseldorfer Platz, Am Wall, Chemnitz. Veranstalter: Chemnitzer Friedensinitiative