Moskau. Die von Russland für September angekündigten Freundschaftsspiele werden nach Angaben der Organisatoren ins nächste Jahr verschoben. Hauptgrund sei, dass die an internationalen Wettbewerben teilnehmenden Athleten nicht genügend Zeit hätten, bis dahin nach den Olympischen Sommerspielen in Paris ausreichend neue Kraft zu schöpfen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Moskau mit. Das Internationale Olympische Komitee lehnt die Spiele ab. (dpa/jW)