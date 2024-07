Paris. Die deutschen Hockeyherren haben am Dienstag auf dem Weg in das olympische Viertelfinale den zweiten klaren Sieg bejubelt. Nach der 0:2-Niederlage gegen Spanien am Sonntag meldete sich der Weltmeister mit einem 5:1 gegen Südafrika zurück. Weiter geht es für den Mitfavoriten am Mittwoch gegen die Niederlande. (dpa/jW)