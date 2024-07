Paris. Schon weit vor Start der Olympischen Spiele hofften private Vermieter in Paris auf ein lohnendes Geschäft. Nun gibt es die Ernüchterung. Wie die Zeitung Le Parisien gestützt auf Angaben des auf Vermietungsdaten spezialisierten Unternehmens Airdna am Montag berichtet, bleiben viele Zimmer an vielen Wettkampftagen leer. Nur zwölf Prozent der verfügbaren Zimmer konnten laut der Analyse durchgängig vermietet werden. Ursache sei wohl ein mit der Nachfrage gestiegenes Angebot. (dpa/jW)