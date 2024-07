Messerangriff: Verdacht auf »muslimfeindliche Gesinnung«

Peter Kneffel/dpa

München. Nach dem Messerangriff in München mit zwei Verletzten hat die Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen 40jährigen eingeleitet. Der Verdacht auf Hasskriminalität stehe im Raum, heißt es in einer Mitteilung. Hinweise deuteten darauf hin, »dass die Tat aus einer muslimfeindlichen Gesinnung heraus begangen wurde«. Am Dienstagnachmittag soll der Deutsche in der Nähe des Pasinger Bahnhofs einen 18- und einen 25jährigen Mann »ohne erkennbaren Anlass« mit einem Messer angegriffen haben. Beide Opfer erlitten Verletzungen im Oberkörper- und Halsbereich. Während der 18jährige das Krankenhaus bereits wieder verlassen konnte, befindet sich der 25jährige weiterhin stationär in Behandlung. (dpa/jW)