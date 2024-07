Paris. Lukas Märtens hat sich zum Schwimmolympiasieger über 400 Meter Freistil gekürt und dem deutschen Team die erste Medaille bei den Sommerspielen in Paris beschert. Der 22jährige schlug am Sonnabend abend nach 3:41,78 Minuten an. Zweiter wurde Elijah Winnington aus Australien, der Südkoreaner Kim Woo Min holte Bronze. Seit 1988 in Seoul war kein deutscher Mann mehr Olympiasieger im Beckenschwimmen geworden. (dpa/jW)