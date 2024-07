Paris. Die Versorgung der Athleten im olympischen Dorf in Paris muss nach Ansicht der deutschen Hockeyweltmeister dringend verbessert werden. »Das Essen ist gelinde gesagt eine Katastrophe«, sagte Nationalspieler Christopher Rühr am Sonntag der dpa: »Du stehst unglaublich lange an, es gibt unglaublich wenige Stationen. Und dann ist das Essen qualitativ auch nicht besonders gut.« Mannschaftskapitän Mats Grambusch ergänzte: »Sie sind zu den Stoßzeiten komplett überfordert.« (dpa/jW)