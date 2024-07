1834, 31. Juli: Der Hessische Landbote kommt aus der Druckerei von Carl Preller in Offenbach. Der Spitzel Johann Konrad Kuhl informiert die Polizei. Am 1. August wird Karl Minnigerode mit 139 in seinem Besitz befindlichen Exemplaren verhaftet. Die im Landboten angegriffene Obrigkeit lässt Büchner steckbrieflich suchen. 1835 flieht er über die französische Grenze nach Strasbourg. Der erste Satz im Landboten heißt: »Dieses Blatt soll dem hessischen Lande die Wahrheit melden, aber wer die Wahrheit sagt, wird gehenkt, ja sogar der, welcher die Wahrheit liest, wird durch meineidige Richter vielleicht gestraft.«

1899, 29. Juli: Die erste Haager Friedenskonferenz endet. Sie war vom russischen Zaren Nikolaus II. einberufen worden. Es nehmen 26 Staaten daran teil. Diese erste Konferenz, eine zweite folgt 1907, verabschiedet eine Konvention über die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten und eine Konvention über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges. Ein Ständiger Schiedshof wird in Haag eingerichtet.

1914, 31. Juli: Jean Jaurès, der Führer der französischen Sozialistischen Partei, wird von dem Rechtsradikalen Raoul Villain erschossen. Mit Jaurès ist der wichtigste Exponent der internationalen Friedensbewegung am Vorabend des Ersten Weltkrieges ausgeschaltet.

1914, 1.–4. August: Der Erste Weltkrieg beginnt mit der deutschen Mobilmachung und der Kriegserklärung Kaiser Wilhelms II. an Russland (1. August) und Frankreich (3. August). Die deutschen Truppen marschieren ohne jede Kriegserklärung noch am 1. August in das neutrale Luxemburg und am 4. August in das neutrale Belgien ein. Daraufhin erklärt Großbritannien dem Deutschen Reich den Krieg. Am selben Tag votiert der Reichstag einstimmig, auch die SPD-Fraktion, für die Aufnahme von Kriegskrediten.

1944, 1. August: In Warschau beginnt der Aufstand der Polnischen Heimatarmee gegen die deutschen Besatzungstruppen. Von der polnischen Exilregierung in London befohlen, war er die größte einzelne bewaffnete Erhebung gegen die deutsche Wehrmacht im besetzten Europa während des Zweiten Weltkrieges. Die Widerständler kämpften 63 Tage, bevor sie angesichts der aussichtslosen Situation kapitulierten. Die deutschen Truppen begingen Massenmorde unter der Zivilbevölkerung, die Stadt wurde nach dem Aufstand fast vollständig zerstört.