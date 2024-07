München. Der bisherige Basketballbundestrainer Gordon Herbert übernimmt zur kommenden Saison das Team des FC Bayern München. Wie der deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, unterschreibt der 65jährige Weltmeistercoach einen Zweijahresvertrag bis 2026. Die Nachricht kommt zwei Tage vor dem Auftakt der Basketballer bei den Sommerspielen in Paris. Der Kanadier peilt bei Olympia die dritte Medaille in drei Jahren mit der Auswahl des Deutschen Basketballbundes (DBB) an. (sid/jW)