Sven Kaeuler/dpa/tnn/dpa Polizisten bei einer Durchsuchung im Zusammenhang mit dem Compact-Verbot im brandenburgischen Falkensee (16.7.2024)

Das Verbot des rechten Magazins Compact wird juristisch angefochten. Am Mittwoch abend gingen beim Bundesverwaltungsgericht in der Sache sowohl eine Klage als auch ein Eilantrag ein, teilte ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag mit. Nach Informationen des Portals Legal Tribune Online wurden die Schriftsätze von einem »mehr als zehnköpfigen Anwaltsteam« vorbereitet. Das Gericht wird vor allem prüfen müssen, ob das Verbot vor dem Hintergrund der im Artikel 5 des Grundgesetzes garantierten Meinungs- und Pressefreiheit Bestand haben kann. Sollte das Gericht zugunsten des Bundesinnenministeriums entscheiden, bliebe den Klägern der Gang vor das Bundesverfassungsgericht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am 16. Juli die Compact-Magazin GmbH sowie die Conspect Film GmbH verboten. Die Zeitschrift als solche, die seit 2010 erschien und zuletzt eine monatliche Auflage von etwa 40.000 Exemplaren gehabt haben soll, wurde indirekt verboten, indem der Compact-Magazin GmbH die Fortführung ihrer bisherigen Tätigkeit untersagt wurde. Rechtlich handelt es sich um ein Vereinsverbot. Um die Unternehmen nach Vereinsrecht verbieten zu können, wurden sie zu Organisationen erklärt, die verfassungsfeindliche Ziele in die Tat umsetzen wollen. Mit dem Verbot der Compact-Magazin GmbH sind auch der Verkauf vorhandener Ausgaben des Magazins sowie der Betrieb einschlägiger Internetseiten und Benutzerkonten in sozialen Netzwerken untersagt worden.

Faesers Verbotsentscheidung wurde vielfach kritisiert – etwa dahingehend, dass hier das Vereinsrecht als Hilfskonstruktion für einen Eingriff in die Pressefreiheit missbraucht werde. Presserecht sei zudem Ländersache. Der Verband der Zeitschriftenverleger betonte in einer Stellungnahme, dass die Grenzen der Pressefreiheit nicht politisch definiert werden dürften, sondern durch das Strafrecht geregelt seien: »Ein Verstoß gegen Strafgesetze wurde von der Innenministerin nicht vorgetragen.« Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) nannte für den Fall, dass das Verbot gekippt wird, den Rücktritt von Faeser »unvermeidlich«.