»Frieden für Israel/Palästina – eine Utopie?« Vortrag mit Osama Iliwat und Rotem Levin. Die beiden Redner sind aktiv bei den »Combatants for Peace«, die sich für eine israelisch-palästinensische Verständigung einsetzen. Iliwat war im Widerstand gegen die Besatzung aktiv, bevor er Mitglieder der »Combatants for Peace« traf. Levin war Soldat in der israelischen Armee. Als er Medizin studierte, lernte er in Deutschland erstmals Menschen aus Palästina persönlich kennen. Freitag, 26.7., 19 Uhr. Ort: Bachstr. 38, Stetten im Remstal. Veranstalter: »Allmende Stetten«

»100 Jahre Paschukanis’ ›Allgemeine Rechtslehre und Marxismus‹«. Vortrag und Diskussion. Eugen Branislawotisch Paschukanis gilt aufgrund seines Buchs »Allgemeine Rechtslehre und Marxismus« als der einflussreichste marxistische Rechtstheoretiker. Es spricht der Jurist Andreas Harms. Montag, 29.7., 19 Uhr. Ort: Kopenhagener Str. 9, Berlin. Veranstalter: Helle Panke e. V./Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin

»Benefizkonzert Medico International: Nothilfe für Gaza«. Konzert. Mit dem Konzert wird auf die aktuelle humanitäre Katastrophe in Gaza aufmerksam gemacht und werden Spenden gesammelt. Mit Professoren und Absolventen der Münchner Musikhochschule, Preisträgern internationaler Wettbewerbe und Mitgliedern Münchner Orchester. Dienstag, 30.7., 18 Uhr. Ort: Kidlerstr. 15, München. Veranstalter: »Make Freedom Ring«