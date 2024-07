Frankfurt am Main. Ohne Bundestrainer Gerben Wiersma werden die deutschen Turnerinnen ihre Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Paris bestreiten. Der Niederländer verzichtet zugunsten der Heimtrainer der drei Starterinnen Pauline Schäfer-Betz, Helen Kevric und Sarah Voss auf eine Akkreditierung für das Großereignis, wie der 47jährige beim Medientag des Deutschen Turnerbundes (DTB) in Frankfurt am Main erklärte. (dpa/jW)