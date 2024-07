Berlin. Trotz ihrer Zungentransplantation infolge eines schweren Rennunfalls will Biathletin Juliane Frühwirt in diesem Jahr sportlich wieder angreifen. »Ich möchte mich im Weltcup etablieren. Aber es ist kein Muss mehr, ich bin jetzt völlig frei und habe eine ganz andere Dankbarkeit, nicht nur im Sport«, sagte die 26jährige der dpa. Aus dem Unfall habe sie trotz aller dramatischen Umstände sehr viele positive Erfahrungen gezogen. »Das, was andere Leute denken oder die Erwartungen anderer an mich, belasten mich nicht mehr so sehr. Das ist ein gutes Gefühl.« (dpa/jW)