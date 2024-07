Paris. In der vor Olympia weiter schwelenden Dopingdebatte um 23 chinesische Topschwimmer drängt DOSB-Chef Thomas Weikert auf weitere Untersuchungen. Die Affäre um das chinesische Schwimmteam sorgt seit Wochen für Diskussionen in der olympischen Welt. Im April war durch Medienrecherchen bekanntgeworden, dass 23 chinesische Schwimmerinnen und Schwimmer bei einem nationalen Wettkampf in China Anfang 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet worden waren. (dpa/jW)