Die Zahlen sind eindeutig. Psychische Erkrankungen nehmen in einem Ausmaß zu, das sich durch Begleitfaktoren wie veränderte Erhebungsverfahren, offenerer gesellschaftlicher Umgang oder demographische Veränderungen nicht wegerklären lässt. Laut Statista hat sich die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen in Deutschland im letzten Vierteljahrhundert nicht weniger als vervierfacht. Seelenleiden sind der drittwichtigste Grund für Arbeitsunfähigkeit. Die Auswirkungen der Coronaängste und -maßnahmen zumal auf junge Menschen lassen sich kaum erst erahnen.

Schon vor 2020 erkrankten drei bis zehn Prozent aller Jugendlichen zwischen zwölf und 17 Jahren an einer Depression, schreibt die Deutsche Depressionshilfe. Bei Destatis ist zu lesen, dass die Zahl der vollstationär behandelten 15- bis 24jährigen 2015 siebenmal so hoch war wie 2000. Ein halbwegs gelungener Comic über Depression darf also auf einige Aufmerksamkeit hoffen.

Aber wie sollen Autoren es anstellen, etwas Lesbares und Unterhaltsames über eine so unnötige und unspektakuläre Erkrankung zu schaffen? Körperlich kerngesunde Menschen ohne Leid und Sorgen und »in der Blüte ihres Lebens«, wie man hier klischeefrei formulieren darf, ritzen an sich herum, isolieren sich, kriegen den Arsch nicht hoch, sind ihren fürsorglichen Mitmenschen eine schwere, dauerhafte Last, erleben ihre äußerlich denkbar komfortable Lage aber als ganz persönliches Schicksal von geradezu biblischer Tragik. Wenn nicht immer mal wieder eine junge Depressive ihrem Leben aus Verzweiflung und Selbstsucht ein Ende setzte, müsste man über die bescheuerte Krankheit lachen.

Zoe Thorogood ist depressiv und sich all dessen bewusst. Ihre »Autobio-Graphic Novel über das Leben mit Depressionen« ist witzig und spannend, obwohl nicht viel passiert. Die Comic-Zoe ist mal realistisch als hübsche junge Frau, mal mangahaft als kleines Mädchen, oft als Mondgesicht gezeichnet, umgeben von Menschen mit Tierköpfen und verfolgt von einem grinsenden Gespenst in Schwarz. Thorogood hinterlegt ihre Zeichnungen am Computer mit Farben, häufiger mit grob gerasterten Grautönen, ab und an flicht sie Fotos ein. Eine Seite kann bis zu zwanzig, aber auch nur ein einzelnes Panel enthalten, mal ist die Seitenaufteilung symmetrisch-ruhig, mal hektisch-verzerrt. Zwischen den Bildern liest man Mailkorrespondenz, nachhallende Aussprüche in bunten Lettern und vor allem auktoriale Kommentare in Maschinenschrift, als beschriebe die Autorin das Leben einer anderen Person.

Das ist gewiss nicht »die Zukunft des Comics«, wie ihr nach ihrem Erstling »The Impending Blindness of Billie Scott« versichert wurde, hält die Leserin aber bis zuletzt bei der Stange. Irgendwie so wird es sich anfühlen, als junge Frau ohne äußeren Anlass depressiv zu sein. Und wie gesagt: Viel passiert nicht. Eine Comicmesse wird coronabedingt abgesagt, es gibt ein paar Rückblicke in die Jugend ohne traumatische Erlebnisse, eine Freundin mit Vogelkopf trinkt zu viel. Das Aufregendste ist noch ein Trip zu einer Mailbekanntschaft in den USA. Nach Pizza und Drogen landen die beiden im Bett, aber der Bekannte hat Kinder, eine Ex, über die er nicht hinweg ist und außerdem eine ansteckende Geschlechtskrankheit. Zoe nimmt es mit Humor.

»It’s Lonely at the Centre of the Earth« sollten alle düster gestimmten Jugendlichen gründlich durcharbeiten – ebenso wie ihre Angehörigen. Die gesundheitlich Betroffenen sehen, dass sie nicht alleine sind und ihre Erkrankung auch ihre lustigen Seiten haben kann und haben sollte. Die Verwandten und Freunde lernen, dass Depression auch viel mit Gefühlen von Fremdheit, Falschheit und Einsamkeit zu hat und der richtige Umgang mit ihr mehr im Versuch des unbekümmerten Mitlebens als im besorgten Mitleiden liegt. Depressive sind nicht zuletzt anstrengend, weil sie ihrem Umfeld die Energie rauben. Man darf sich nicht nach unten ziehen lassen, weder von der eigenen, noch von der Depression des anderen.