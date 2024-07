Die Schriftstellerin Iris Wolff erhält den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis für ihren Roman »Lichtungen«. Die Jury wählte die Preisträgerin aus 90 Einreichungen aus den Bereichen Prosa und Essayistik aus, wie diese am Donnerstag mitteilte. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Die Verleihung findet im Rahmen der Uwe-Johnson-Tage am 20. September in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin statt. Wolffs Roman, erschienen im Frühjahr 2024 bei Klett Cotta, wird von der Jury als Spurensuche ganz im Sinne von Uwe Johnson gewürdigt. Der Autorin gehe es darum, erzählend eine vergangene Wirklichkeit wiederherzustellen. Und wie Johnson verweigere sie sich der Mitlieferung einer Moral. (dpa/jW)