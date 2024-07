Nadja Wohlleben/REUTERS Zwischenzeitlich kein Weiterkommen: Reisende am Flughafen BER in Schönefeld am Freitag

Berlin. Computerprobleme haben am Freitag weltweit zu Störungen geführt. In Deutschland mussten etwa der BER und der Flughafen Hamburg zu Ferienbeginn zeitweise den Betrieb einstellen. In anderen Ländern wurde laut Medienberichten neben dem Luftverkehr auch der Betrieb von Banken und Krankenhäusern gestört, wie dpa am Freitag berichtete.

Medienberichten zufolge wurde als Auslöser ein Fehler in einem Programmupdate der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike vermutet. Crowdstrike sprach in einer Mitteilung an die Kunden schlicht von »Problemen«, wie das Technikportal The Verge schrieb. Der Ausfall bei Crowdstrike habe wiederum Software von ­Microsoft gestört, berichtete u. a. der ­Finanzinformationsdienst Bloomberg. Der Softwareriese meldete zuvor Störungen beim »Cloud«-Service 365. In den USA wurden Flüge durch die Luftfahrtaufsicht FAA gestoppt. Der europäische Branchenriese Ryanair sprach ebenfalls von Softwareanomalien. In Norddeutschland sagte das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Operationen ab.

Durch Konzernkonzentrationen und -fusionen in der Softwareindustrie tritt immer wieder das Phänomen auf, dass zahlreiche Institutionen von denselben technischen Komplikationen betroffen sind, sollte ein Anbieter »Probleme« haben. Crowdstrike habe den Fehler behoben, meldete dpa Freitag mittag. Kunden würden nun auf ein Downloadportal für ein neues Update verwiesen, schrieb Firmenchef George Kurtz auf X. (dpa/jW)