Hannibal Hanschke/REUTERS Plattformarbeiter kennen sie seit langem. In anderen Bereichen ist sie auf dem Vormarsch: Kontrolle durch KI

Arbeitsverdichtung und verschärfte Leistungskontrolle durch sogenannte künstliche Intelligenz (KI): Diese Form der technologiebasierten Erhöhung des Ausbeutungsgrades in der Wirtschaft ist vor allem im Zusammenhang mit Lieferdiensten wie Uber, Delivery Hero oder Lieferando bekannt. Doch wie eine aktuelle Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, sind die Einsatzmöglichkeiten entsprechender KI-Systeme bereits heute wesentlich vielfältiger. Und sie werden genutzt. »Ich vermute, dass aktuell ein Drittel der Beschäftigten zum Teil von algorithmischem Management gesteuert und überwacht wird«, sagte Studienautor Steven Rolf gegenüber tagsschau.de Ende Juni. Die Dunkelziffer sei hoch.

So kommen etwa in Restaurants Scoringsysteme zum Einsatz, die anhand von Faktoren wie der Verweildauer der Gäste, der Regelmäßigkeit des Kundenkontakts an einem Tisch oder der Höhe des Trinkgeldes die Kellner bewerten. Wer schlecht abschneidet, bekommt das Gehalt gekürzt oder wird vor die Tür gesetzt. Im Vertrieb wiederum messen sogenannte Customer-Relationship-Management-Systeme die »produktiven Arbeitsstunden« der Büroangestellten und vergleichen sie mit jenen der Kollegen. Andere Systeme analysieren anhand von Sprachverarbeitung die Stimmung im Team; durchforsten die Lebensläufe von Bewerbern und sortieren ungeeignete Kandidaten aus; erfassen Tastatureingaben, um eine etwaige Geschwindigkeitsreduktion frühzeitig zu erkennen; oder prognostizieren anhand unklarer Faktoren, welche Angestellten künftig unterdurchschnittliche Leistungen erbringen könnten. Auch KI-Systeme zur Erkennung von Streikrisiken entlang der Lieferkette sind bereits im Einsatz.

Wehren können sich die Beschäftigten kaum, wenn die Kapitalseite solche Technologien einführt, um die Profitrate auf ihre Kosten zu erhöhen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert daher erzwingbare Mitbestimmungsrechte für Betriebsräte, wenn neue KI-Systeme implementiert werden sollen. Darüber hinaus brauche es »Transparenzrechte« zur Information über die Wirkungsweise der Tools sowie ein »Zugangsrecht für Gewerkschaften« auf digitalem Weg zu den Beschäftigten. Zumindest konnte auf EU-Ebene mittlerweile die Richtlinie über Plattformarbeit beschlossen werden – wenn auch auf starken Lobbydruck hin in abgeschwächter Form. Laut diesem Gesetz müssen die Beschäftigten künftig über die Einführung algorithmischer Managementsysteme informiert werden. Sie haben auch einen Anspruch, dazu angehört zu werden. Tatsächliche Mitspracherechte sind jedoch nicht vorgesehen.

Dramatischer noch sind die Auswirkungen »künstlicher Intelligenz« auf die Arbeitsbedingungen von Millionen Menschen in »digitalen Sweatshops« in Ländern wie Kenia. Darauf verweist etwa Matthias Spielkamp von der Nichtregierungsorganisation Algorithmwatch in der jüngsten Ausgabe des DGB-Newsletters »Einblick«. Dort »korrigieren Menschen für zwei Dollar pro Stunde den übelsten Unsinn, den die angeblich so schlauen Chatbots produzieren«. Außerdem geht es bei diesen Tätigkeiten darum, verstörende Gewaltbilder auszusortieren, damit die User im Norden diese nicht zu Gesicht bekommen. Mit den resultierenden psychischen Problemen werden jene Menschen, die diese Bilder täglich stundenlang betrachten und sortieren müssen, allein gelassen. Schätzungen zufolge arbeiten weltweit rund zehn Millionen Menschen unter solchen Verhältnissen an der Bearbeitung von KI-Trainingsdaten.

Ob hier oder im globalen Süden – die negativen Folgen des KI-Einsatzes im Dienste des Kapitals dürften in den nächsten Jahren noch deutlich zunehmen. Denn während laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer vom Februar 2023 branchenübergreifend erst 14 Prozent der Unternehmen KI-Tools eingeführt haben, planten weitere 23 Prozent, dies in den kommenden drei Jahren zu tun. Die meistgenannten Motive der Befragten sind Flexibilisierung des Arbeitens, Qualitätsverbesserung und Kostenersparnisse. Zugleich entwickelt eine rührige und rasant wachsende Startupszene immer ausgefuchstere KI-Werkzeuge, mit denen die Bosse das Schikanieren ihrer Untergebenen zum Zweck der Profitmaximierung weiter optimieren können.