»La Clave – Das Geheimnis der kubanischen Musik«. Filmvorführung und Diskussion. Der Rhythmus der kubanischen Musikszene bildet den Rahmen für Kurt Hartels Film über Ursprünge und Geschichte einer Musik, die von Kuba aus die Welt erobert hat. Anschließend sprechen der Regisseur und Hellmut Naderer von Cuba sí. Freitag, 19.7., 19.00 Uhr. Ort: Vereinsgaststätte VfB Moschendorf, Epprechtsteinstr. 1, Hof (Saale). Veranstalter: Freundschaftsgesellschaft BRD–Kuba e. V., Cuba sí

»Nelson Mandela: Sein Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit«. Filmvorführung. Der Film beschäftigt sich mit dem Lebensweg des ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas und dessen politische Bedeutung, die sich über die Grenzen des Landes hinaus erstreckt. Inspirierend für alle, die für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen. Sonntag, 21.7., 19 Uhr. Ort: Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt, A. N. P. I. Frankfurt, Dritte-Welt-Haus

»Chiapas in Aufruhr – Gespräch mit mexikanischen Aktivist*innen über indigenen Widerstand« Gespräch. Chiapas ist für viele mit der Zapatistischen Selbstverwaltung verbunden. Aber die mexikanische Regierung eskaliert die Situation. In dieser Gewaltspirale geraten auch die indigenen Gemeinden zunehmend unter Druck. Dora Roblero und Israel Mora geben Überblick über die aktuellen Entwicklungen in der Zapatistischen Bewegung. Freitag, 19.7., 19 Uhr. Ort: Café Rosa, Merseburger Str. 103, Leipzig. Veranstalter: Carea e. V.