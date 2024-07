Berlin. R. P. S. Lanrue, Mitbegründer und Lead-Gitarrist der Band Ton Steine Scherben, ist tot, vermeldete die Taz am Dienstag. Lanrue und Rio Reiser waren die Songschreiber der 1970 gegründeten Gruppe, »Macht kaputt, was euch kaputt macht«, »Keine Macht für Niemand«, »Rauch-Haus-Song« oder »Halt dich an deiner Liebe fest« sind seit Jahrzehnten linke Gassenhauer. Lanrue litt an einem Krebsleiden, er wurde 74 Jahre alt. Er starb am Sonntag im Kreis seiner Familie in Berlin-Kreuzberg. (jW)