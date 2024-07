Budapest. Die deutschen Fünfkämpfer haben zwei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris Erfolgserlebnisse gefeiert. Bei der Europameisterschaft in Budapest gewann Marvin Dogue Bronze im Einzel der Männer, das Duo aus Annika Zillekens und Rebecca Langrehr belegte in der nicht olympischen Staffel der Frauen außerdem Rang zwei. (sid/dpa)