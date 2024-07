Die Neue Sammlung in der Pinakothek der Moderne in München hat mehr als 300 japanische Keramiken und Lackarbeiten erworben. Es handele sich dabei um die bedeutendste Sammlung dieser Art, teilte die Leitung des Museums mit. Die Kulturstiftung der Länder unterstützte den Ankauf von dem Ehepaar Fred und Gisela Jahn mit rund 264.000 Euro. 2026 will die »Neue Sammlung – The Design Museum« die Neuerwerbungen in einer Ausstellung präsentieren. (dpa/jW)