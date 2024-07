Sicherheitsrat tagt zu Angriffen auf Kiew

Kiew. Nach den jüngsten russischen Raketenangriffen auf ukrainische Städte, bei denen Dutzende Menschen starben, wollte am Dienstag der UN-Weltsicherheitsrat in New York zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Auch der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, verurteilte den russischen Beschuss, bei dem in Kiew ein Kinderkrankenhaus getroffen worden war, und forderte, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Da Russland im Sicherheitsrat ein Vetorecht hat, ist allerdings keine einstimmige Verurteilung zu erwarten. Unterdessen hat die Ukraine am Dienstag ihrerseits mehrere russische Regionen unter Feuer genommen. In Belgorod seien dabei vier Menschen getötet worden. Auch aus anderen russischen Regionen wurden Angriffe gemeldet, unter anderem aus Rostow und Kursk, aber auch den weiter entfernten Städten Wolgograd und Astrachan. (dpa/jW)