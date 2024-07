Moskau meldet kleinere Erfolge in der Ukraine

Peter Druk/XinHua/dpa Auch hier inzwischen unter Druck: Ukrainische Soldaten bei Kupjansk (16.8.2023)

Moskau. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben zwei Ortschaften im Osten der Ukraine erobert. Einheiten der Gruppierung »West« hätten die Ortschaft Stepowa Nowoseliwka bei Kupjansk im Gebiet Charkiw erobert und bessere Stellungen eingenommen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Montag in seinem Lagebericht mit. Die Kleinstadt Kupjansk ist ein strategisch wichtiger Eisenbahnknoten, den ukrainische Truppen im Herbst 2022 nach vorübergehender russischer Besetzung zurückerobert hatten.

Zudem sei im Gebiet Donezk die Ortschaft Nowopokrowske erobert worden. Kiew hat den Verlust der beiden Siedlungen offiziell bislang nicht bestätigt. Von unabhängiger Seite waren die Angaben nicht überprüfbar. Das dem Verteidigungsministerium in Kiew nahestehende Portal »Deepstate« hat die Meldungen aus Moskau hingegen teilweise bestätigt. So wird Nowopokrowske dort bereits seit geraumer Zeit als besetzt markiert. Die russischen Truppen sind dort nach dem Fall von Awdijiwka, das die Ukrainer zur Festung ausgebaut hatten, im Vormarsch. (dpa/jW)