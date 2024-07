Las Vegas. Uruguay hat Brasiliens Traum vom zehnten Gewinn der Copa América zerstört. Nach einer durchwachsenen Vorrunde mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden verlor die Seleção am Sonntag in Las Vegas das Viertelfinale gegen das von Trainerlegende Marcelo Bielsa betreute Uruguay mit 2:4 im Elfmeterschießen. Nach regulärer Spielzeit hatte es 0:0 gestanden, obwohl Brasilien nach einem Platzverweis nach Videobeweis für Nahitan Nández in der 74. Minute in Überzahl spielte.(dpa/jW)