Klaus Rose/imago Arbeiter der Hoesch AG demonstrieren im November 1990 in Dortmund für Arbeitszeitverkürzung

Das vom kleinen, rührigen Kasseler Mangroven-Verlag aus dem Französischen übersetzte Buch zur »Verkürzung des Arbeitstages« von Michael Löwy, emeritierter Forschungsdirektor am Centre national de la recherche scientifique, und Olivier Besancenot, französischer linker Politiker, erscheint zur rechten Zeit. Gewerkschaften formulieren die Forderung, die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich zu verkürzen. Eine Viertagewoche ist im Gespräch, mehr als 35 Stunden pro Woche sollte nicht gearbeitet werden müssen; Forderungen, die aufgrund der hohen Produktivität und Intensität der Arbeit sowie einer verschwenderischen Überproduktion berechtigt und durchsetzbar sind.

Die Unternehmer wehren sich mit Argumenten, die sie schon vor 200 Jahren gegen Arbeitszeitverkürzungen vorbrachten, als die täglichen Arbeitszeiten noch 14 bis 16 Stunden betrugen. Das vom britischen Parlament im Jahre 1833 beschlossene »Fabrikgesetz« legte erstmals einen »Normalarbeitstag« fest, da die Rekruten aus den Industriebezirken immer weniger diensttauglich und immer kleiner wurden. Fortan durften 9- bis 13jährige »nur« noch acht Stunden am Tag arbeiten, Kinder zwischen 14 und 18 Jahren zwölf Stunden. Die Nachtarbeit für Kinder und Jugendliche wurde verboten.

Die Unternehmer wehrten sich gegen kürzere Arbeitszeiten. Die Industrie komme unmöglich ohne die Tag- und Nachtarbeit der Kinder und Jugendlichen aus. Wissenschaftler eilten den bedrängten Fabrikanten zu Hilfe. Nassau William Senior (1790–1864), Ökonomieprofessor in Oxford, wurde zum Sachverständigen gegen den 1836 erlassenen Factory Act und die »darüber noch hinaus strebende Zehnstundenagitation« erkoren. Der Herbeizitierte befand: Wenn der Arbeitstag täglich um eine Stunde reduziert würde, verschwände der Reingewinn, wenn um anderthalb Stunden auch der Bruttogewinn. Der englische Chemiker und Ökonom Andrew Ure (1778–1857) warnte, dass »Fabrikkinder und junge Personen unter 18 Jahren, welche man nicht volle 12 Stunden in die warme und reine Moralluft der Fabrikstube bannt, sondern eine Stunde früher in die gemütskalte und frivole Außenwelt verstößt, von Müßiggang und Laster um ihr Seelenheil geprellt werden«, gibt Marx ihn spottend wieder. Ganz ähnlich wie vor 200 Jahren wird auch heute argumentiert: Kürzere Arbeitszeiten bedrohten den Wohlstand, verteuerten die Produkte, brächten Wettbewerbsnachteile, minderten den Gewinn und verschärften den Arbeitskräftemangel.

Löwy und Besancenot sehen den im harten Klassenkampf dem Kapital abgetrotzten Achtstundentag bedroht. Tatsächlich werden seit Ende der 1990er Jahre Arbeitszeitverkürzungen vielerorts zurückgenommen. In Deutschland arbeiteten im Jahr 2022 Vollzeiterwerbstätige im Durchschnitt 40,4 Stunden pro Woche, obgleich seit 1990 hier und da mit der Einführung der 35-Stunden-Woche begonnen worden war. Die Deutschen leisten 1,3 Milliarden Überstunden jährlich, mehr als die Hälfte davon unbezahlt. Für die Mehrarbeit hätten rein rechnerisch rund 809.000 Arbeitsplätze für Vollbeschäftigte eingerichtet werden können.

Die Autoren sagen, ihr Text sei weder eine rein wissenschaftliche Analyse noch eine politische Kampfschrift. »Er versucht vielmehr, das ›philosophische‹ und historische Studium mehrerer Texte von Karl Marx, die Geschichte vergangener Kämpfe und die Analyse der aktuellen Daten miteinander zu verbinden, um schließlich in ein fiktives, ›futuristisches‹ Szenario zu münden.« Im Kapitel I knüpfen die Autoren an Karl Marx an, für den der Kommunismus das Reich der Freiheit ist. Und dieses Reich beginne »da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört (…). Die Verkürzung der Arbeitszeit ist die Grundbedingung.«

Das Kapitel II schildert, wie Marx im ersten Band seines Hauptwerkes zeigt, dass im Vergleich zur handwerklichen und Manufakturarbeit in der Industrie des 19. Jahrhunderts »die Arbeit reizloser, widerwärtiger und vor allem immer länger wurde«. Der technische Fortschritt verschlechterte die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen dramatisch. Im Kapitel III beschreiben die Autoren das Ringen um den Achtstundentag, den der Sozialutopist Robert Owen (1771–1858) um das Jahr 1830 als erster gefordert hatte – acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen, acht Stunden Freizeit und Erholung. Dieser Kampf erstreckte sich bis ins 20. Jahrhundert hinein. Der Achtstundentag wurde 1918 während der Novemberrevolution in Deutschland eingeführt, aber bereits im Dezember 1923 wieder ausgehöhlt. Erst 1994 wurde er in der Bundesrepublik im Arbeitszeitgesetz (mit Einschränkungen) gesetzlich festgeschrieben. Da aber auch der Sonnabend als Werktag gilt, beträgt die maximale Wochenarbeitszeit weiter 48 Stunden.

Die Auseinandersetzungen um die Arbeitszeit im 21. Jahrhundert sind Gegenstand des IV. Kapitels. Die Autoren schreiben, dass die Verkürzung der Arbeitszeit die einzig wirksame Antwort auf die Erwerbslosigkeit sei; mehr »freie Zeit ist im humanen, sozialen und ökologischen Sinne von Bedeutung«. Um sie zu kämpfen, ist angesichts der neoliberalen Offensive dringend nötig. Das Buch von Löwy und Besancenot schließt mit einem utopischen »Ausflug in eine emanzipierte kommunistische Zukunft«, wo die Arbeitszeit verkürzt wurde »auf einen halben Tag, eine halbe Woche oder ein halbes Jahr« und die Menschen über viel freie Zeit verfügen und angekommen sind im Reich der Freiheit. Lesenswert!