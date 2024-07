Nick Brauns/jW Ein Zeichen in feindlicher Umgebung: Mühsam-Gedenkdemonstration in der AfD-Hochburg (Oranienburg, 6.7.2024)

Am Morgen des 10. Juli 1934 fanden Mithäftlinge den leblosen Körper Erich Mühsams erhängt an einem Balken im Latrinenhaus des KZ Oranienburg. Noch am Vorabend hatte der anarchistische Schriftsteller gegenüber Mitgefangenen versichert: »Was auch passiert, die werden nicht erleben, dass ich mir selbst das Leben nehme.« Was als Suizid erscheinen sollte, war Mord durch die SS, die wenige Tage zuvor das Kommando über das Lager übernommen hatte. »Mühsam war der erste jüdische Bürger, der in Oranienburg ermordet wurde. Das werden wir niemals vergessen«, erklärte der 91jährige Chronist der örtlichen jüdischen Gemeinde, Hans Biereigel, am Sonnabend am Mahnmal für die ermordeten Juden der Stadt.

Von dort zog eine kleine Gedenkdemonstration mit rund 60 Teilnehmern weiter zum noch in der DDR errichteten Gedenkstein für Mühsam am ehemaligen KZ. Auf dem Frontbanner prangte Mühsams Lebensmotto »Sich fügen heißt lügen«. Die Linkspartei hatte den Lautsprecherwagen gestellt. Hinter schwarz-roten Fahnen der Internationale der Kriegsgegner schoben Frauen aus dem Ortsverein der Grünen ihre Fahrräder mit der Parteifahne. Die größten Kränze am Gedenkstein für den Antimilitaristen Mühsam stammten ausgerechnet von den Kriegsparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

Der Gedenkort solle künftig auch an alle anderen Opfer der Nazis erinnern, kündigte Stadtentwicklungsdezernent Eric Tenz eine Neugestaltung bis 2025 an. In den Haushaltsberatungen ­hatte die AfD gefordert, diesen Posten zu streichen – offiziell, um Kosten zu sparen. Bei den Kommunalwahlen im Juni wurde die Rechtsaußenpartei mit 28,5 Prozent der Stimmen stärkste Kraft in der Havelstadt. Teilnehmer der Demonstration äußerten gegenüber junge Welt die Hoffnung, durch das Mühsam-Gedenken auch ein Zeichen gegen diesen Rechtsruck zu setzen.

Das Gedenken der gemeinhin unter dem Label »demokratische Zivilgesellschaft« firmierenden bürgerlichen Kreise wird dem Revolutionär Mühsam allerdings nicht gerecht.So spielte auf einer auch aus staatlichen Mitteln geförderten Fach­tagung zu Mühsam am Wochenende in Oranienburg der Sozialrevolutionär, der in der Roten Hilfe aktiv war und die Nähe zur KPD gesucht hatte, kaum eine Rolle. Ein Thema waren hier Berührungspunkte zur Vegetarischen Obstbaukolonie Eden in Oranienburg. Über die lebensreformerische Bewegung hatte Mühsam vor dem Ersten Weltkrieg Kontakte zu dieser Alternativsiedlung. Über die fleischlose Lebensweise spottete er allerdings. »Wir essen Salat, ja wir essen Salat. Und essen Gemüse früh und spat. Auch Früchte gehören zu unsrer Diät. Was sonst noch wächst, wird alles verschmäht«, dichtete er in einem »alkoholfreien Trinklied«.

Im Schloss Oranienburg ist noch bis zum 27. Juli eine Ausstellung über Leben und Werk Mühsams zu besichtigen.