Kai Pfaffenbach/REUTERS Die Commerzbank witterte den Betrug, stieg aber nicht aus

Auch die Commerzbank zählt sich zu den Geschädigten des Wirecard-Skandals. Denn das Geldhaus aus Frankfurt am Main führte seinerzeit ein Konsortium aus 15 Banken, die dem Zahlungsdienstleister 2018 einen gemeinsamen Kreditrahmen in Höhe von 1,75 Milliarden Euro gewährten. 1,6 Milliarden davon wurden in Anspruch genommen. Die Commerzbank selbst war mit 200 Millionen Euro beteiligt. Doch wie Marcus Chromik, Vorstandsmitglied und verantwortlich für das Risikomanagement des Konzerns, Ende Juni bei einer Zeugenbefragung im Rahmen des Wirecard-Prozesses bekanntgab, schöpfte seine Bank nach der Festlegung des Kreditrahmens schon bald Betrugsverdacht. Trotzdem war sie zwei Jahre später, als sich dieser Verdacht bestätigte und Wirecard kollabierte, noch voll im Geschäft.

Chromiks Aussagen zufolge kam damals eine hauseigene Betrugsspezialistin 340 verdächtigen Überweisungen in Höhe von insgesamt 350 Millionen Euro auf die Spur. Dabei fand sie unter anderem heraus, dass in Singapur 19 Wirecard-Partnerfirmen allesamt dieselbe Adresse im selben Wolkenkratzer haben – und allesamt von denselben Personen geleitet wurden, »nur jeweils in ihrer Funktion vertauscht«. Im Februar 2019 habe man die Fälle der Financial Intelligence Unit (FIU), der hoffnungslos unterbesetzten, aber für solche Betrugsfälle zuständigen Zollbehörde, gemeldet. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) habe man informiert. Doch hier wie dort blieb die Antwort aus.

Damit fällt ein weiteres Mal schlechtes Licht auf die Arbeit der hiesigen Finanzaufsichts- und Kontrollbehörden, die sich fragen lassen müssen, ob sie nicht weiteren Schaden hätten verhindern können, wären sie aktiv geworden. Doch zu jener Zeit, als die Hinweise der Commerzbank eingingen, agierte die Bafin noch als enger Verbündeter des einst politisch hofierten und geförderten Wirecard-Konzerns. Statt den Vorwürfen gegen das damalige Dax-Unternehmen nachzugehen, prüfte die Behörde gemeinsam mit der deutschen Justiz, ob Wirecard selbst Ziel krimineller Machenschaften von Aktienhändlern wurde, die mit Leerverkäufen die Pleite gezielt herbeiführen wollten. Mit einem Leerverkaufsverbot wurde Wirecard gestützt, wirecardkritische Journalisten wurden von der Bafin persönlich verklagt.

Die Commerzbank jedenfalls, folgt man den Aussagen Chromiks, hat sich dann für einen »Soft Exit« entschieden, um die Geschäftsbeziehungen zu Wirecard auslaufen zu lassen. Ein schneller Verkauf des Kreditengagements wäre schließlich schwierig geworden, nachdem der Verdacht bereits geschöpft und vor allem geäußert worden war. Man habe ja auch nicht gewusst, ob man nicht »komplett falsch« liegt, so der Commerzbank-Manager vor Gericht. Also wollte man bei der nächsten fälligen Verlängerung aussteigen. Doch dazu kam es nicht mehr. Im Juni 2020 kollabierte Wirecard. Somit gehört nun auch die Commerzbank zu den Betrugsopfern, die um Schadenersatz buhlen müssen, wenn sie zumindest einen Teil des verlorenen Geldes wiedersehen wollen.