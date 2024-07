Sven Simon/IMAGO Wer war’s: Markus Braun (Foto) gegen Jan Marsalek und Oliver Bellenhaus; Bellenhaus gegen Braun, Marsalek auf der Flucht

Vier Jahre sind vergangen, seit der einstige Dax-Konzern Wirecard quasi über Nacht vom Markt gefegt wurde. Vorausgegangen war ein beispielloser Wirtschaftskrimi, der von Milliardenbetrug über Geldwäsche und Bilanzfälschung bis zu Auslandsspionage nichts vermissen ließ. Mittlerweile läuft die juristische Aufarbeitung vor dem Landgericht München auf Hochtouren. Und die Beschuldigten schwärzen sich vor allem gegenseitig an, um jeweils den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.

Am schlechtesten schneidet dabei bislang der frühere Vorstandchef des Zahlungsdienstleisters aus Aschheim bei München, Markus Braun, ab. Der sitzt schon seit vier Jahren hinter Gittern und ist mittlerweile pleite. Zuletzt musste er die Zusammenarbeit mit seinem Hauptverteidiger, dem Staranwalt Alfred Dierlamm, beenden, weil er dessen Millionenhonorare nicht mehr zahlen konnte. Brauns Vermögen bestand zu einem großen Teil aus einem – mittlerweile wertlosen – Wirecard-Aktienpaket. Weitere Vermögensteile waren von den Gerichten eingefroren worden, um sie bis zur Klärung milliardenschwerer Schadensersatzforderungen zu sichern.

Spionage und Betrug

Im Prozess streitet Braun weiterhin alle Vorwürfe ab. Offenbar besteht seine Strategie darin, dem seit vier Jahren untergetauchten Exfinanzchef Jan Marsalek die komplette Verantwortung für den Skandal in die Schuhe zu schieben. Zuletzt forderte Brauns Verteidigung vor Gericht eine Aufklärung der vermuteten Spionage- und Geheimdienstaktivitäten bei Wirecard. Zahlreiche Zeugen aus österreichischen und russischen Geheimdienstkreisen sollen vorgeladen werden. Zudem soll Marsaleks Geheimdienstakte angefordert werden. Brauns Anwälte wollen so beweisen, dass Marsalek ohne Wissen seines früheren Chefs für den russischen Geheimdienst tätig war und dabei große Summen aus dem Wirecard-Konzern abzweigte.

Dabei spielen Marsaleks Geheimdienstaktivitäten in dem Münchener Prozess eigentlich keine Rolle – hierfür hat die Bundesanwaltschaft jüngst separate Ermittlungen aufgenommen. In München geht es um den Vorwurf, eine Gruppe von Wirecard-Topmanagern habe eine kriminelle Vereinigung gebildet und 1,9 Milliarden Euro durch Luftbuchungen erfunden, um Solvenz zu simulieren, den Konzern über Wasser zu halten und Investoren gezielt zu täuschen. Brauns Verteidigerin Theres Kraußlach argumentiert jedoch, bei den Spionage- und den Betrugsvorwürfen handle es sich »um ein miteinander verwobenes Konstrukt«. Sie will auch aufklären lassen, inwieweit der damalige Leiter der Wirecard-Niederlassung in Dubai, Oliver Bellenhaus, in Marsaleks vermutetes Geheimdienstnetzwerk eingebunden war.

Bellenhaus wiederum fährt seine ganz eigene Strategie. Dreieinhalb Jahre saß er in U-Haft, bevor er im Februar auf freien Fuß kam. Vorausgegangen war ein Geständnis, bei dem er einräumte, Verträge, Dokumente und Geschäftszahlen gefälscht zu haben. Seither tritt er als Kronzeuge auf und belastet vor allem Braun. Seinen Aussagen zufolge war der frühere Vorstandsboss unmittelbar an der Bilanzfälschung beteiligt, hatte Kenntnis über die Nichtexistenz der in Asien erfundenen 1,9 Milliarden Euro und hat Aufsichtsbehörden gezielt hinters Licht geführt. Außerdem, so Bellenhaus, habe Braun direkte Anweisungen zur Ausführung des Betrugs gegeben. Kurzum: Er war der Kopf der Bande.

Beschuldigter plant Aussage

Also: Braun gegen Marsalek und Bellenhaus; Bellenhaus gegen Braun; Marsalek weiterhin untergetaucht und neben den Betrugs- auch mit Spionagevorwürfen konfrontiert. Und dann ist da noch Stephan von Erffa – besser bekannt als »E.«. Der war seinerzeit Chefbuchhalter und steht in München ebenfalls vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, gemeinsam mit Braun und Bellenhaus die kriminelle Bande gebildet zu haben und für den Skandal, dessen Schaden in Form von Verlusten bei geprellten Investoren auf drei Milliarden Euro geschätzt wird, verantwortlich zu sein. Bislang hat von Erffa jedoch vor Gericht bloß seine Personalien bestätigt und ansonsten beharrlich geschwiegen.

Nun will er sein Schweigen doch noch brechen, um »seine Sicht der Dinge zu schildern«, wie seine Anwälte bekanntgaben. Laut dem Vorsitzenden Richter des Wirecard-Prozesses, Markus Födisch, soll er dazu am 17. Juli Gelegenheit bekommen. Ob er dann gestehen oder die Vorwürfe zurückweisen wird, bleibt abzuwarten. Födisch hat für den Fall eines umfassenden Geständnisses schon mal eine Haftstrafe in der Größenordnung von gut sechs Jahren in Aussicht gestellt – was den Beschuldigten motivieren soll, seine Vergehen zuzugeben. Auch Braun wird gespannt auf die Aussagen warten. Sollte von Erffa in größerem Umfang die Richtigkeit von Anklagevorwürfen einräumen, würde das auch ihn weiter belasten.

Und während sich das frühere Toppersonal von Wirecard vor Gericht munter zerfetzt, tüfteln die geprellten Investoren an ihren Strategien zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. Es gibt Hunderte Klagen, doch diese sollen nicht alle einzeln verhandelt werden. Vielmehr will das Bayerische Oberste Landesgericht im November ein Musterverfahren eröffnen und damit eine Präzedenz für die vielen Einzelfälle schaffen. Die Musterklage richtet sich neben den beschuldigten Wirecard-Managern auch gegen die Wirtschaftsprüfgesellschaft EY, die mutmaßlich ebenfalls Teil des kriminellen Netzwerks war und die gefälschten Bilanzen attestiert hatte.