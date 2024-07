Florian Boillot

Rund 300 Menschen haben am Freitag abend in Berlin gegen die Auslieferung von Maja T. nach Ungarn am Freitag vergangener Woche protestiert und die Rückholung der 23jährigen nichtbinären Person gefordert. Die Übergabe an die ungarischen Behörden war im nachhinein vom Bundesverwaltungsgericht untersagt worden. T. wird von der ungarischen Justiz vorgeworfen, seit 2017 Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sein. Im Februar 2023 soll T. mit anderen am Rande des »Tags der Ehre« – eines faschistischen Gedenkmarschs für die Waffen-SS in Budapest – Angriffe auf Neonazis verübt haben. (jW)