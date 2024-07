Yara Nardi/REUTERS Protest gegen Rassemblement National auf der Place de la Republique (Paris, 3.7.2024)

Frankreich drohen chaotische Wochen und Monate. Wenige Tage nach dem ersten Votum im Rahmen der vorgezogenen Parlamentswahlen stehen rund 50 Millionen Wahlberechtigte des Landes vor einem Dilemma. Entscheiden sie sich – womit man nach den Ergebnissen der ersten Tour am vergangenen Sonntag rechnen kann – in großer Zahl für die extreme Rechte, repräsentiert durch Marine Le Pens Bewegung Rassemblement National (RN), geben sie ihre Stimmen womöglich einer Partei, die eigentlich gar nicht regieren will: RN-Spitzenkandidat Jordan Bardella hatte mehrfach betont, dass er nur ins Hôtel Ma­tignon – Amtssitz des Ministerpräsidenten – einziehen will, wenn er auf eine absolute Mehrheit der Sitze in der Nationalversammlung, also 289 von 577 Abgeordneten, oder eine relative Mehrheit von wenigstens 270 Parteigängern bauen kann. Auf der Gegenseite steht die erst zwei Wochen vor dem ersten Wahldurchgang aus vier Parteien konstituierte linke Volksfront Nouveau Front Populaire (NFP) zur Abstimmung, die – wie die vielen Meinungsumfragen und das erste Resultat vom Sonntag zeigten – wohl ebenfalls keine absolute Mehrheit erreichen wird.

Politische Verwirrung gestiftet hat in den vergangenen Tagen der Präsident selbst. Angesichts einer drohenden Regierungsübernahme durch den RN versicherte Emmanuel Macron, dass sein Wahlverein Ensemble in Wahlkreisen, die bei der ersten Tour von extrem rechten Kandidaten dominiert wurden, den eigenen Bewerber zugunsten einer Kandidatin oder eines Kandidaten der Volksfront zurückziehen könnte. »Um den RN zu verhindern«, sagte der Staatschef. »Völlig ausgeschlossen« sei allerdings eine Koalition seiner Leute im Parlament mit der Volksfront, unabhängig von den künftigen Mehrheitsverhältnissen. Keine Mitte-links-Regierung also, sondern vielleicht ein in Macrons Machtzirkeln bereits diskutiertes zusammengebasteltes Übergangskabinett, bestehend aus Technokraten, das heißt: hohen Verwaltungsbeamten und Spezialisten aus der Welt der Wirtschaft und Finanzen.

Nach französischem Wahlrecht, das zur Erklärung der Situation, ist in seinem Wahlkreis nach erstem Durchgang gewählt, wer mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten hat. Für die zweite Tour qualifiziert sich, wer beim ersten Mal mindestens 12,5 Prozent der Stimmen bekommen hat. Direkt gewählt wurden bisher lediglich 76 Kandidatinnen und Kandidaten. 501 Bewerber müssen an diesem Sonntag also zum zweiten Mal an die Urnen, diesmal genügt eine einfache Mehrheit, um den Sitz in der Assemblée Nationale zu erlangen. In mehr als 300 Wahlkreisen stehen entsprechend der gesetzlichen Regeln drei oder sogar vier Kandidaten zur Abstimmung. Die Volksfront hatte daher schon am Abend nach der ersten Tour erklärt, ihre Kandidaten in denjenigen Wahlkreisen mit Dreier- oder Viererkonstellationen zurückzuziehen, in denen der Bewerber einer anderen Partei besser plaziert liegt – eingeschlossen Kandidaten der Regierungspartei Ensemble oder gar der bürgerlich-konservativen Les Républicains (LR). Ziel dieses Manövers ist, »eine RN-Regierung auf jeden Fall zu verhindern«.

Verkünden durfte diesen im linken Lager allseits gelobten Beschluss der Anführer der La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon. Der Gründer und Patriarch der Linksbewegung, mehrfach erfolgloser Präsidentschaftskandidat und über die Jahre härtester Gegner sowohl des gegenwärtigen Staatschefs Macron als auch der RN-Anführerin Marine Le Pen und ihres politischen Ziehsohns Bardella, gilt als nicht mehrheitsfähig, was eine angedachte Besetzung des Regierungschefpostens durch die Volksfront und mit den ihr assoziierten Fraktionen im Parlament betrifft. Macron und seine Leute stellten Mélenchon und LFI immer wieder als »ernste Gefahr für die Demokratie« dar – für sie schienen nicht die Rechtsaußen des RN die wahren Gegner, sondern »die Linksradikalen und ihr Chef Mélenchon«. Ein heimtückisches Geschäft des Präsidenten, in dem sich Marine Le Pen und Bardella unvermutet als »Verteidiger der Republik« und »Bewahrer der bürgerlichen Freiheit« aufspielen konnten.

Schwer zu verteidigen war in dieser Situation das Bekenntnis der vier Parteien der Volksfront, dass es »keine Koalition ohne die LFI«, mit den Mitte-rechts-Parteien oder gar der von Macron gewollten Regierungsbildung eines Bürgerblocks geben werde. Doch der vom Präsidenten ganz offensichtlich verfolgte Plan, die Volksfront zu zerschlagen, indem er ihren wichtigen Mann Mélenchon nahezu täglich an irgendeinen Pranger stellte (antisemitisch, chaotisch, unberechenbar), schlug fehl – obwohl die »Qualitätsmedien« ihn begierig aufgenommen hatten, übrigens auch im deutschen Nachbarland, namentlich beim Spiegel. Man phantasierte in den vergangenen Tagen allenthalben vom »Zerbröseln« der linken Allianz. Bardella ging gar so weit, ein vom TV-Kanal BFM geplantes Fernsehduell der Spitzenkandidaten der Regierungspartei Ensemble, der Volksfront und ihm selbst abzusagen, weil der Front Populaire nicht Mélenchon, sondern die Grüne Marine Tondelier vor die Kameras schicken wollte. Die linke Allianz »versteckt Mélenchon offenbar im Schrank«, zürnte der 28jährige, um ihn nach der Wahl »herauszuholen und ihn erst dann als ihren Spitzenmann für Matignon zu präsentieren«.

Sicher schien bis zum Freitag nur eines: Der nächste Ministerpräsident, wer immer es dann sein mag, wird zusammen mit Macron oder gegen ihn an der Mehrheit des Volks vorbei regieren.