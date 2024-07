München. Erst der Trainer, nun der Sportdirektor: Daniele Baiesi verlässt den deutschen Basketball-Doublesieger Bayern München nach sieben Jahren. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, kehrt der Italiener »verabredungsgemäß« wieder in seine Heimat zurück. Der 48jährige kam 2017 aus Bamberg nach München und gewann in seiner Amtszeit als Sportdirektor sieben Titel. Zuletzt hatte überraschend Coach Pablo Laso seinen Vertrag aufgelöst. (sid/jW)