Hamburg. Der frühere Präsident des Deutschen Tennisbundes (DTB), Claus Stauder, ist tot. Wie der DTB mitteilte, starb Stauder am vergangenen Freitag im Alter von 86 Jahren. Er stand dem Verband von 1985 bis 1999 vor. In diese Zeit fallen die größten Erfolge des deutschen Tennis mit Boris Becker, Steffi Graf und Michael Stich. Diese lösten in Deutschland einen Tennisboom aus. Stauder war langjähriger Geschäftsführer und Gesellschafter der gleichnamigen Familienbrauerei in Essen. (dpa/jW)